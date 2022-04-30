تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، من إنقاذ طفلين، وانتشال جثث 7 أطفال، ضحايا حادث غرق تروسيكل محمل بـ14 طفلا من جزيرة نكلا العنب، خلال عودتهم من عملهم بإحدى ثلاجات البطاطس، حيث تم انقلاب التروسيكل الذى يستقلونه بساحل ترعة مرقص، وما زالت قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن باقى الجثث.

تم انتشال جثث كل من: "محمد أمين العبد" 13 عاما، "عبدالرحمن رضا محمد خليفة" 14 عاما، "هادي هشام بدران" 13 عاما، "سالم محمد علي سالم" 13 عاما، "محمد عبدالمنعم شعبان" 14 عاما، "أحمد السيد طه عبيد" 13 عاما، "أحمد عز الأسيوطي" 14 عاما، وجميعهم مقيمين بقرية نكلا العنب، وتم إيداع الجثث في ثلاجات حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام.