الاتحاد الأوروبي وأمريكا يبحثان أمن الطاقة

اجتمعت فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في واشنطن، لبحث سبل تعزيز أمن الطاقة ومناقشة تنفيذ البيان المشترك الصادر في مارس الماضي من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا وفون دير لاين.

وجاء في بيان مشترك نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي ، صباح اليوم السبت: أن الاجتماع ، الذي ترأسه أموس هوشستين، كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة، وبيورن سيبرت، رئيس مكتب رئيس المفوضية الأوروبية وعُقد يوم أمس الأول، استعرض التقدم المحرز في تنويع إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتقليل الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي من روسيا، بينما جاءت المناقشة في أعقاب اجتماعين أخيرين لفريق العمل ضما كبار المسئولين في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمشاركين في الصناعة.

وأضاف البيان: ناقش الجانبان أيضًا منصة شراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي وخطط إنشاء إطار عمل لتسريع تنويع إمدادات الغاز، بما في ذلك إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية. كما ناقشا خيارات لتقليل طلب أوروبا على الغاز الطبيعي، بما في ذلك نشر المضخات الحرارية والتقنيات التي تعزز كفاءة الطاقة والادخار مثل منظمات الحرارة الذكية والطاقة المتجددة.

وأبرز أخيراً: أنه في الأسابيع المقبلة، سيستمر العمل على المستوى الفني ومستوى كبار المسؤولين، وقرر فريق العمل أن يجتمع شخصيًا مرة أخرى في يونيو لتقييم التقدم المحرز في خطة العمل.