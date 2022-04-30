نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ نقيب الأشراف، السيد محمود الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال نقيب الأشراف، في بيان اليوم ، إن يوم العيد يمثل وسطية الدين؛ ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب، داعيًا إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تنال الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتقبل منا ما قدمنا من عمل وعبادة خلال شهر رمضان الفضيل، وأن يوفق الجميع إلى العمل على رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها.

وقال نقيب الأشراف: "أدعُ أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".