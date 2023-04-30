زاهي حواس: أتمنى التدقيق في فيلم كليوبترا الذي ستنتجه الشركة المتحدة وعدم التعجل فيه

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن السود بأمريكا الجنوبية، يحاولون إثبات أنهم أصل الحضارة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أن لديهم خطأ تاريخي وذلك بسبب الفترة القليلة التي حكمت فيها مملكة كوش السوداء في نهاية العصر الفرعوني، وبنوا أهرامات عبارة عن تلال ليس لها علاقة بالآثار المصرية.

وأشار إلى أن المعابد المصرية يوجد بها رسومات للملوك المصريين، ويتم تصوير الملك المصري وهو يضرب أعداءه، ويظهر ببشرة بيضاء وأعداءه إما من الأفارقة أو الآسيوي أو الليبيين.

وعلق على فيلم «كيلوبترا»، قائلًا: «هذا الفيلم يحمل مغالطة تاريخية وتزييفا على أعلى مستوى، لأن كيلوبترا كانت مقدونية وملهاش صلة بالسود تمامًا، وكل تماثيلها وشكلها على العملة ومعبد دندرة ليس لها علاقة بالسود».

وأشار إلى أن زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث، أحضرت علماء مصريات ليتحدثوا عن تاريخ كليوباترا والحضارة المصرية، وتفاجئوا بأنها نصبت لهم فخ واعترضوا بشكل تام على هذا الفيلم، لأنهم لم يتصوروا أن يعرضوا كليوباترا بهذا الشكل، مؤكدًا أن "هذا الفيلم سيكون مكانه في مزبلة التاريخ".

وأوضح أنه يتمنى التدقيق في فيلم كليوبترا الذي تعمل الشركة المتحدة على إنتاجه بالوقت الحالي، وعدم التعجل فيه لعرضه على القنوات التلفزيونية العالمية ردًا على هذا الفيلم، مشددًا على أن الحضارة المصرية عريقة وقوية وعظيمة ولا يمكن التأثير فيها.

يذكر أن منصة «نتفليكس»، قد أطلقت إعلانًا ترويجيًا لفيلم وثائقي عن الملكة «كليوباترا» من إخراج جادا نينكيت سميث، زوجة النجم الأمريكي الشهير ويل سميث، ويبدأ عرضه على المنصة يوم 10 مايو المقبل، واختيرت الممثلة«Adele James» لتؤدي دور الملكة البطلمية.