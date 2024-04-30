استشهاد7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات في المنطقة الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة نحو 15 آخرين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف منازل المواطنين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

ووفق الوكالة، شنت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات على حي الزيتون في مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، واصابة 10 آخرين.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على محور الشهداء قصف أحياء تل الهوى، والشيخ عجلين، والزيتون، تزامن ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف نحو ميناء الصيادين غرب المدينة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، فيما استهدفت المدفعية منطقة أبراج الشيخ زايد في بيت لاهيا بالقذائف.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف صوب منازل المواطنين في المنطقة الشرقية وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ستة شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام.

وتمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 مواطنا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات إسرائيلية منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.