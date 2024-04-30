شركة إير فرانس-كيه ال ام للطيران تتكبد خسائر خلال الربع الأول

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أعلنت شركة إير فرانس -كيه ال ام للطيران اليوم الاثنين، تكبد خسائر خلال الربع الأول على الرغم من زيادة الإيرادات.

وتكبدت الشركة، التي تتألف من إير فرانس وكيه ال ام وترانسافيا، خسائر خلال الربع الأول بقيمة 522 مليون يورو (558 مليون دولار) مقارنة بـ 344 مليون يورو العام الماضي.

وبلغ حجم الخسائر التشغيلية 489 مليون يورو، مقارنة بـ 306 ملايين يورو العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تكاليف الاضطرابات و ضعف إيرادات الشحن.

وانخفضت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك بنسبة 38% لتصل إلى 176 مليون يورو مقارنة بـ 286 مليون يورو العام الماضي.

مع ذلك، ارتفع دخل الشركة بنسبة 1ر5% ليصل إلى 65ر6 مليار يورو مقارنة بـ 33ر6 مليار يورو العام الماضي.

واستقبلت الشركة 9ر20 مليون راكب خلال الربع الأول من العام، بارتفاع بنسبة 2ر6% مقارنة بالعام الماضي.