أرباح تشغيل سامسونج خلال الربع الأول ترتفع إلى 10 أمثال العام الماضي

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 5 أمثال مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها بعد حساب الضرائب بلغت خلال الربع الأول 62ر6 تريليون وون (حوالي 8ر4 مليار دولار) مقابل 4ر1 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه ارتفعت أرباح التشغيل خلال الربع الأول إلى 10 أمثال مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل 61ر6 تريليون وون مقابل 640 مليار وون خلال العام الماضي، مع عودة قطاع صناعة رقائق الذاكرة إلى تحقيق أرباح نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وذكرت سامسونج إلكترونيكس أن قطاع الهواتف المحمولة سجل زيادة في الأرباح، كما سجل قطاع الشاشات والأجهزة الرقمية زيادة في الربحية.

وزادت مبيعات سامسونج خلال أول 3 شهور من العام الحالي إلى 92ر71 تريليون وون مقابل 75ر63 تريليون وون في العام الماضي، بفضل المبيعات القوية للهاتف الذكي جالاكسي إس 24 وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

وبحسب الشركة، عاد قطاع الرقائق إلى تحقيق الأرباح مع تحقيق نمو تراكمي بفضل الطلب القوي من قطاعات كمبيوتر الخادم وأنظمة تخزين البيانات والكمبيوتر الشخصي والأجهزة المحمولة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة استمرار الأداء الجيد خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل الطلب على معدات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أيضا استقرار الطلب على الأجهزة المحمولة خلال الربع الثاني، في حين من المتوقع أن يتأثر عملاء الكمبيوتر الشخصي بالتباطؤ الموسمي للطلب.