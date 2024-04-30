نتنياهو يناشد زعماء العالم منع مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل

ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، مَن صفهم بـ"زعماء العالم الحر" العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسئولين إسرائيليين.

ويأتي ذلك فيما تتصاعد في إسرائيل منذ أيام توقعات بصدور مذكرات اعتقال قريبا؛ بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لن يؤدي أي قرار، لا في لاهاي (بهولندا- مقر المحكمة) ولا أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب".

وأوضح أن هذه الأهداف هي "إطلاق سراح جميع مختطفينا، وتحقيق النصر المطلق على حماس، وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا على إسرائيل"، على حد زعمه.