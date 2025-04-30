كوريا الجنوبية: نحو 4700 جندي كوري شمالي قتلوا أو أصيبوا أثناء القتال في روسيا

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لنواب البرلمان، اليوم الأربعاء، إن نحو 4700 جندي كوري شمالي قتلوا أو أصيبوا أثناء القتال بجانب روسيا ضد القوات الأوكرانية.

ويأتي هذا التقييم بعد يومين من تأكيد كوريا الشمالية لأول مرة، أنها أرسلت قوات لمساعدة روسيا استعادة السيطرة على أجزاء من منطقة كورسك.

وقال جهاز الاستخبارات الوطني، أمام لجنة برلمانية في جلسة مغلقة، إن كوريا الشمالية تكبدت خسائر بشرية تقدر بـ4700 من بينها 600 قتيل، على الجبهات الأمامية الروسية - الأوكرانية، حسبما قال لي سيونج كويون أحد النواب الذين حضروا الاجتماع.

وقال النائب، للصحفيين إن جهاز الاستخبارات قال إنه تم إعادة 2000 جندي كوري شمالي مصاب إلى كوريا الشمالية جوا أو على متن قطار ما بين يناير ومارس الماضيين.

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قرر نشر الجنود "لإبادة ومحو الأوكرانيين وتحرير منطقة كورسك بالتعاون مع القوات المسلحة الروسية".

وأصدر الرئيس الروسي فلادمير بوتين، لاحقا بيانا، يشكر فيه كوريا الشمالية، ويتعهد بعدم نسيان تضحيات الجنود الكوريين الشماليين.