ويتكوف: بوتين يرى فرصة لإعادة تقييم علاقات موسكو وواشنطن

أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى فرصة "لأول مرة منذ عقود" لإعادة تقييم العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضاف ويتكوف، خلال مقابلة عبر قناة "دبليو آيه بي سي" الأمريكية: "لقد عقدت 4 اجتماعات مع الرئيس بوتين، ولم يقل أي منها عن 3 ساعات، وكان هناك اجتماع دام قرابة 5 ساعات".

وأضاف: "أعتقد أنه يرى فرصة لأول مرة منذ عقود لإعادة تقييم العلاقات الأمريكية الروسية، وهذا أمر واضح".

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، سعت إدارته جاهدة لإنهاء النزاع الأوكراني بالتحدث إلى الجانبين لتحقيق السلام.

وأفاد الكرملين بأن الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين ويتكوف وبوتين قد ساهم في "التقارب" بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا.

وحضر الاجتماع بين بوتين وويتكوف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف.

وقال أوشاكوف إن "هذه المحادثات أتاحت لروسيا والولايات المتحدة تقريب مواقفهما بشكل أكبر، ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل أيضا بشأن عدد من القضايا الدولية الأخرى"، وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية قال أوشاكوف إن النقاش ركز بشكل خاص على إمكانية استئناف المفاوضات المباشرة".

ونهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن "الحل الوحيد للحرب في أوكرانيا هو مفاوضات تتنازل فيها كل من أوكرانيا وروسيا عن شيء ما"، مضيفا: "هكذا تنتهي الحروب، وهو ما نسعى لتحقيقه حتى لا يموت مزيد من الناس"، بحسب شبكة روسيا اليوم.