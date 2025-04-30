المنتجة دينا كريم تكشف أسباب انسحاب المخرج هاني خليفة من «ظلم المصطبة»

كشفت دينا كريم، منتجة مسلسل ظلم المصطبة ورئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل انسحاب المخرج هاني خليفة من العمل خلال مراحل التصوير، موضحة أنه شارك فقط في أول ثلاثة أسابيع من إجمالي عشرة أسابيع استغرقها تصوير المسلسل.

وأوضحت دينا، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن خليفة ساهم رغم انسحابه في تأسيس المشروع بشكل كبير، وشارك في كتابة الحلقات حتى الحلقة الحادية عشرة أو الثانية عشرة.

وعن أسباب الانسحاب، قالت دينا ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "العمل تطلّب مجهودًا ضخمًا، وأجرينا أكثر من 15 معاينة للوصول إلى اللوكيشن المناسب. هاني يبحث دائمًا عن الموقع المثالي، وأحيانًا نكون أمام خيارين، إما الموقع المثالي أو أن المشروع لا يخرج للنور".

وتابعت: "كنا ملتزمين بعقود مع الشركة المتحدة والفنانين، وكان لابد من الوفاء بها. في النهاية وجدنا أنفسنا محاصرين بين خيارين صعبين، وكان من الضروري الاستمرار حرصًا على استكمال المشروع بالشكل المطلوب".