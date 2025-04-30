 الأمن السوري يناشد المدنيين في أشرفية صحنايا التزام بيوتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن السوري يناشد المدنيين في أشرفية صحنايا التزام بيوتهم

سانا
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 3:14 م

أهاب مدير مديرية الأمن العام في ريف دمشق المقدم حسام الطحان، بالمدنيين في أشرفية صحنايا التزام المنازل، والإبلاغ عن أي عناصر عصابات متواجدة بالقرب من منازلهم.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، مساء الأربعاء، إن «القوات مشطّت عددًا من مواقع المجموعات الخارجة عن القانون في أشرفية صحنايا، وألقت القبض على عدد من الأفراد، ولا تزال العملية مستمرة».

وتشهد منطقة أشرفية صحنايا اشتباكات إثر هجوم شنه مسلحون خارجون عن القانون، أثارت مخاوف المدنيين ودفع بعض العائلات إلى النزوح، في وقت تعاني فيه المنطقة من انقطاع الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بوصول تعزيزات إدارة الأمن العام إلى محيط أشرفية صحنايا بريف دمشق، لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.

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