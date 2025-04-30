العدل الأوروبية: نقل الأموال إلى روسيا للعلاج الطبي انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن نقل الأموال إلى روسيا من أجل تلقي العلاج الطبي يعد انتهاكا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وكانت مسافرة جوية متجهة إلى موسكو في مايو من عام 2022، وكانت تحمل معها ما يقرب من 15 ألف يورو (17 ألفا و60 دولارا أمريكيا) نقدا دون أن تصرّح بها عند تفتيشها في مطار فرانكفورت بألمانيا.

وجاء في وثائق المحكمة، أن الأموال كانت مخصصة لتغطية نفقات سفرها، ولكن أيضا لتلقيها "علاج للأسنان، وعلاج هرموني في عيادة للخصوبة، ومتابعة لجراحة في الثدي بعيادة للجراحات التجميلية في روسيا".

وقامت الجمارك، بمصادرة معظم الأموال، حيث لم تترك للمسافرة إلا نحو ألف يورو لتغطية نفقات سفرها الشخصية.

وأدانت محكمة محلية في وقت لاحق المسافرة بتهمة نقل أوراق نقدية بشكل غير قانوني.