اتهام رجل بالإرهاب لمحاولته اقتحام السفارة الإسرائيلية في لندن وبحوزته سلاح

وجهت شرطة لندن، اليوم الأربعاء، تهمة الإرهاب لرجل، بعد احتجازه لمحاولته دخول أراضي السفارة الإسرائيلية وبحيازته ما يبدو أنه نوع من السكين، على حد زعمهم. وقالت شرطة عاصمة لندن، في بيان، إنه تم اتهام عبدالله صباح البادري "33 عاما" بالإعداد "لأعمال إرهابية" وتهمتان آخريان تتعلقان بحيازة سلاح مدبب أو حاد. وحدثت الواقعة، أمس الأول الاثنين، بعد فترة قصيرة من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، عندما رصد أفراد القيادة البرلمانية والحماية الدبلوماسية رجلا يحاول دخول السفارة في كينسينجتون بغرب لندن. وقال دومنيك ميرفي قائد قيادة مكافحة الإرهاب، إن الاستجوابات حتى الآن تشير إلى عدم تورط أي شخص آخر، كما لا يوجد تهديد أوسع نطاقا على العامة. ومن المقرر أن يمثل "الباردي" أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.