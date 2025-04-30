استشهاد خفير شرطة في مداهمة أمنية بشوارع قرية كفر حجازي بالمحلة

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم، استشهاد خفير شرطة متأثرا بطلقات نارية أثناء مداهمة أمنية مع أحد الخارجين عن القانون؛ وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لكشف وتحديد هوية الجاني ومطاردته لتقديمه للعدالة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول المدعو "محمد فاضل" 45 سنة خفير شرطة، مصابا بعيار ناري ووفاته أثناء مداهمة أمنية ووفاته بمجرد وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى المحلة العام وتحويله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأوصى مدير المباحث اللواء محمد عاصم، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وقيادة المقدم أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمطارده الجاني وضبطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وسرعه ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.