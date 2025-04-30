أوكرانيا تعلن إصابة العشرات جراء غارات روسية على مدينة خاركيف

قال عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف إن عشرات الأشخاص أصيبوا عقب غارات روسية بطائرة بدون طيار على المدينة.

وكتب على تطبيق تيليجرام أن 39 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وحالة بعضهم خطيرة.

وقال إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 16 غارة على الأقل، حيث تضررت مبان شاهقة ومنازل ومنشأة طبية والبنية التحتية المدنية.

وفي أماكن أخرى، تم استهداف مدينتي دنيبرو وكريفي ريه، وكذلك منطقة خيرسون، بطائرات بدون طيار، حسبما ذكر سلاح الجو الأوكراني.

ووفقا لحاكم الإقليم سيرهي ليساك، قتل شخص واحد على الأقل في دنيبرو.

وفي الوقت نفسه، أبلغت السلطات الروسية في منطقة دونيتسك عن إصابة 16 شخصا في أعقاب هجوم مدفعي أوكراني على بلدة هورليفكا.