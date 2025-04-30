الصومال وتايوان تفرضان حظرا متبادلا على الدخول بسبب اعتراف تاتيبيه بأرض الصومال

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن الصومال وتايوان فرضتا حظرا على دخول مواطني بعضهما البعض، في خلاف دبلوماسي يبدو أنه مرتبط باعتراف تايوان بإقليم أرض الصومال المنفصل عن الصومال.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الصومالية تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "لقد منعت الصومال حاملي جوازات السفر التايوانية من دخول البلاد، وقد تم إبلاغنا أن تايوان اتخذت إجراء مماثلا ضد حاملي جوازات السفر الصومالية".

وأضاف أن القرار تم اتخاذه مؤخرا ولكن لم يتم الإعلان عنه رسميا.

ولم تعلق الحكومة في مقديشو رسميا على الحظر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون اليوم الأربعاء إن الصين "تشيد بشدة بالتزام الصومال بمبدأ الصين الواحدة".

وأضاف جو أن الحظر هو "إجراء شرعي اتخذته الصومال كدولة ذات سيادة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".

يذكر أن إقليم أرض الصومال انفصل عن الصومال منذ أكثر من 30 عاما لكن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لا يعترفان به كدولة مستقلة. ولا تزال الصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها.