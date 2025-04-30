أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 951 ألفا و960 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 951 ألفا و960 فردا، من بينهم 1100 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10729 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الثلاثاء، و22353 مركبة قتالية مدرعة، و27091 نظام مدفعية، و1374 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1146 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و34289 طائرات مسيرة، و3196 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و46611 من المركبات وخزانات الوقود، و3869 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.