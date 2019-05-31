الإفراج عن قائد سابق بحركة فارك الكولومبية المتمردة يثير جدلا

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أطلقت السلطات الكولومبية سراح خيسوس سانتريش القائد السابق بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) اليوم الخميس من السجن، في أحدث تطور في ملحمة قضائية تتعلق بطلب أمريكي بتسليمه بتهمة تهريب المخدرات.

وأمرت المحكمة العليا أمس الأربعاء بالإفراج عن سانتريش، واسمه الحقيقي سيوكسيس هرنانديز، رغم معارضة الرئيس إيفان دوكي وحزبه (الوسط الديمقراطي) المحافظ.

وكتب مكتب النائب العام عبر موقع تويتر: "تم تنفيذ أمر المحكمة العليا".

وغادر سانتريش مبنى الادعاء العام حيث كان محتجزاً في ظل إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووصل لاحقا إلى مقر القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة، التي تحولت من حركة حرب عصابات إلى حزب سياسي.

وجرى اعتقال سانتريش منذ أكثر من عام بتهمة التخطيط لتهريب كوكايين إلى الولايات المتحدة.