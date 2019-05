عرضت فضائية «RT Arabic»، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد شخصًا مجهولًا وهو يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض.

وذكرت شرطة الخدمة السرية بالولايات المتحدة الأمريكية، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أنه في حوالي الساعة 12 مساء أمس، قام شخص بإشعال النار في نفسه بالقرب من حديقة إليبس في محيط البيت الأبيض.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.