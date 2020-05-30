إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة ساحل جزيرة جران كناريا الأسبانية

أنقذ خفر السواحل الإسبان عشرات الأشخاص من قارب صغير، قبالة جزيرة " جران كناريا" الأسبانية، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا من إفريقيا.

وانتشل قارب إنقاذ 47 مهاجرا من دول جنوب الصحراء، على بعد 18 كيلومترا قبالة سواحل جزر الكناري ونقلهم إلى الشاطئ، حيث يتم الاعتناء بهم، حسب وكالة أنباء "أوروبا برس" نقلا عن السلطات.

وبينما جزر الكناري الأسبانية على بعد فقط مئة كيلومتر قبالة ساحل غرب إفريقيا، فإن عبورها خطير للغاية للقوارب الصغيرة التي تعتمد غالبا على محرك خارجي فقط. ويمكن أن تضل القوارب بسهولة طريقها إلى الجزر وتتقطع بها السبل في عرض المحيط الأطلسي.