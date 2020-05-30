مختار: تقديم جميع الخدمات الصحية وتطبيق البروتوكول الخاص بالصحة بمستشفيات الدقهلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الالتزام الكامل من قبل محافظة الدقهلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية للمرضى بمستشفيات العزل بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية إن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وجميع الأطقم الطبية بها تقدم كافة الخدمات الطبية والصحية لجميع المرضى بجميع مستشفيات العزل بالدقهلية وبتعاون وتنسيق متكامل مع اجهزة المحافظة المختلفة والمجتمع المدنى بنطاق المحافظة.

وأشار إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة مع السيد وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف أولا بأول والعمل على تذليل آية عقبات طارئة.

فيما أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن مديرية الصحة بكافة أطقمها الطبية من أطباء وهيئات تمريض يؤدون واجبهم على أكمل وجه وبكافة الإمكانات المتاحة والدعم المستمر من الوزارة بالقاهر والدعم والمسانده والمتابعة المباشرة للسيد محافظ الدقهلية.