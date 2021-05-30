كمبوديا تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كمبوديا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28 ألفا و825 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203 حالات.

وأشارت الجامعة إلى توزيع 4 ملايين و329 ألفا و34 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كمبوديا، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ مليونا و864 ألفا و199 شخصا.