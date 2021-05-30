وزير الخارجية الإسرائيلي: مناقشة القضايا الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية مع شكري

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي جاب أشكنازي، بالشكر إلى سامح شكري، وزير الخارجية، على دعوته لزيارة مصر، موضحًا أنها أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي منذ 13 عامًا إلى القاهرة.

وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، أن الجانبين سيناقشان خلال الزيارة القضايا الإقليمية وسبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن الجانبين سيناقشان إرساء وقف دائم لإطلاق النار مع حماس، وآلية لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، مع الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع الدولي في هذا الصدد.

ووصل وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، على رأس وفد، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، قادما من تل أبيب في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات، هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل لمصر منذ 13 عاما.

ويلتقي وزير خارجية إسرائيل خلال زيارته القصيرة لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية؛ لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وتثبيت اتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.