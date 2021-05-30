جوجل تتبع بيانات الموقع حتى بعد قيام المستخدمين بإيقاف تشغيل مشاركة الموقع

أظهرت وثائق تتعلق بالدعوى القضائية ضد شركة جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، أن المديرين التنفيذيين والمهندسين في الشركة كانوا على دراية بأن عملاق البحث جعل من الصعب على مستخدمي الهواتف الذكية الحفاظ على خصوصية معلومات الموقع.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الوثائق تضمنت قيام جوجل بجمع بيانات الموقع حتى بعد قيام المستخدمين بإيقاف تشغيل مشاركة الموقع، وكذلك جعل إعدادات الخصوصية من الصعب الوصول إليها من خلال المستخدمين.

وأظهرت الوثائق ضغط جوجل على مصنعي الهواتف لإبقاء إعدادات الخصوصية مخفية، لأن الإعدادات كانت شائعة لدى المستخدمين.

ورفع المدعي العام في ولاية أريزونا، مارك برنوفيتش، دعوى قضائية ضد جوجل في مايو الماضي، زاعمًا أن الشركة تتبعت بشكل غير قانوني موقع مستخدمي نظام تشغيل اندرويد دون موافقتهم، حتى لو كان المستخدمون قد عطلوا ميزات تتبع الموقع.

وأظهرت الدعوى القضائية أن جوجل أبقت تتبع الموقع قيد التشغيل في الخلفية لبعض الميزات، وأوقفت هذه الممارسة فقط عندما قام المستخدمون بتعطيل التتبع على مستوى النظام.