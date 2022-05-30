هولندا: لا داعي للقلق بسبب عزم جازبروم وقف ضخ الغاز

قالت هولندا اليوم الاثنين، إنه لا داعي للقلق بسبب عزم شركة جازبروم الروسية الحكومية، التوقف عن توريد الغاز إليها اعتبارا من غد الثلاثاء، لرفضها دفع ثمن غازها بالروبل.

وقال وزير الطاقة الهولندي روب جيتن إنه لا يتوقع حدوث أي اضطرابات كبيرة في استخدامات الطاقة بالمنازل أو الأنشطة التجارية ، مضيفاً أن "الحكومة ستراقب الوضع عن كثب في المستقبل القريب".

وقالت شركة "جاز تيرا" الهولندية للغاز في مدينة جرونينجن اليوم الاثنين، إن جازبروم لن تورد في الفترة بين 31 أيار/مايو حتى 30 ايلول/سبتمبر المقبل 2 مليار متر مكعب من الغاز تم طلبها.

وأوضحت الشركة الهولندية أن السبب في ذلك هو رفضها دفع حسابات الغاز بالروبل.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى اختناقات في إمدادات الغاز، مشيرة إلى أنها اشترت الغاز بالفعل من مكان آخر.

وينتهي العقد بين "جاز تيرا" و"جازبروم" بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وستكون هولندا الدولة الرابعة، بعد بولندا وبلغاريا وفنلندا ، التي قطعت روسيا عنها الغاز.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد هدد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما وصفها بـ"الدول غير الصديقة"، في حال رفضهاالدفع بالروبل ،وذلك ردا على العقوبات التي تفرضه هذه الدول على موسكو.

وتتعرض روسيا لضغوط متزايدة بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي. ورغم أن روسيا تمكنت من الحفاظ على استقرار اقتصادها بسبب صادرات الوقود ، إلا أنها تبحث أيضا عن طرق لدعم عملتها.

وسيكون طلبها التسديد بالروبل إحدى الطرق لتحقيق ذلك. بيد أن معظم الدول الأوروبية - التي تشتري الجزء الأكبر من صادرات روسيا من الغاز والنفط - رفضت الطلب.

وتحصل هولندا على نحو 15٪ من غازها من روسيا ، أي نحو 6 مليارات متر مكعب سنويا. وقالت الحكومة إنها اتخذت بالفعل خطوات لضمان إنهاء أي اعتماد على الطاقة الروسية بحلول نهاية العام .

وتقول الحكومة إنها تأمل في ملء سعتها التخزينية بحلول بداية فصل الشتاء. كما أنها ستبدأ في الاعتماد بشكل أكبر على استيراد الغاز المسال.