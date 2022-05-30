تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية - إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية - في الفترة من 5-8 يونيو المقبل، المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون، بعنوان "العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليا ودوليا"، بمقر المنظمة بالقاهرة، بالتعاون مع مركز كيميت للتحكيم الدولي، ومع اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرئاسة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبمشاركة ضرار حميد بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ونائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

يهدف المؤتمر إلى عرض الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الرياضية، خاصة في ضوء الآثار القانونية التي أحدثتها جائحة كورونا على تنفيذ تلك العقود، وشرح قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، مع توضيح الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم (فيفا 2022)، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ أثناء فاعليات البطولة.