فرنسا تسجل 16 ألفا و440 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

سجلت فرنسا، 16 ألفا و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و671 ألفا و838 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و169 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 147 مليونا و595 ألفا و541 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.