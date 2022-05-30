مدرب الأهلي السابق: محمد صلاح أرعب جمهور ريال مدريد رغم تألق كورتوا

علق المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي والوداد المغربي الأسبق، عن تألق محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول في مباراة فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد والذي انتهت بخسارة الريدز للقب بهدف دون رد.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية: «ليفربول فريق قوي للغاية ومن وجهة نظري كان المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يمتلك حارس مرمى مميز ودفاعًا قويًا ولاعبي وسط على أعلى مستوى بجانب محمد صلاح وساديو ماني في خط الهجوم».

وأضاف: «محمد صلاح قدم مباراة قوية، لاعبو ريال مدريد ومشجعيه كانوا خائفين من صلاح والجميع يعلم أهميته، ولكن كورتوا حارس الريال قدم مباراة رائعة للغاية وهو رجل المباراة».

وشدد: «لا أعرف كيف حقق ريال مدريد الفوز في مبارياته بدوري الأبطال، حدث ذلك أمام فرق قوية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول».

وواصل: «اعتبر محمد صلاح هو الأفضل في هذه اللحظة مع كريم بنزيما، هذا الموسم بنزيما أفضل بعض الشئ ولكن صلاح قريب منه للغاية، والدليل أن جمهور ريال مدريد كان مرتعبًا من محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال».

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا، أجاب: «الأهلي يمتلك جماهير غفيرة معتادة على الانتصارات، والوداد لديه مشجعين رائعين والأجواء رائعة في المغرب».

وأتم: «الفريقان يمتلكان القوة وأعلم تمامًا مدى قدراتهما، في الأهلي أحب محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو، وبدر بانون أيضًا فهم لاعبون مهمون، وفي الوداد أحب أيمن الحسوني ويحيى جبران والحارس رضا التكناوتي».