مجلس الوزراء السعودي يقرر التباحث مع مصر بشأن اتفاقية لعبور قناة السويس

أصدر مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بـ"التباحث مع مصر بشأن اتفاقية لعبور قناة السويس"، وذلك ضمن 11 قرارا أصدرها المجلس.



وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، "واس" عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بـ "تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في السعودية، وهيئة قناة السويس؛ للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر القناة".



وفوض مجلس الوزراء، وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع بولندا والبرتغال في شأن مشروع مذكرات تفاهم مع الدولتين للتعاون في مجال الطاقة.



وقرر المجلس، تفويض وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من تركيا ومصر والبحرين وقطر وموريتانيا، وتشاد ونيجيريا، وغانا في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع بين السعودية وتلك الدول.



وفوض المجلس أيضا، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.



ووافق مجلس الوزراء، على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة - من حيث المبدأ - على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.