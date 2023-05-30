وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بكتاب القدس والمواثيق الدولية الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية

البكري: الإعداد لدورة جديدة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية

بأكاديمية الأوقاف الدولية

استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني اليوم الاثنين 30 مايو 2023/ بديوان عام وزارة الأوقاف لبحث التعاون المشترك.

وخلال اللقاء وجه حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه.

من جانبه أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم ، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الدورة الـ 32 لقمَّة مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية في مطالبة سيادته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيه 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى ، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أحقية الأمة الإسلامية في أقصاها أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وتم الاتفاق على التعاون فيما يتصل بالبرامج التدريبية للأئمة والواعظات ، من خلال الإعداد لدورة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني بالدورات التي جمعت بين أئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية وما كان لها من أثر إيجابي كبير.

وفيما يتصل بموضوع المؤتمر الدولي الرابع الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، سلَّم معالي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني دعوة رسمية لحضور المؤتمر الذي سيعقد سبتمبر القادم ويتضمن المحاور التالية :

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

وأهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومن أهمها كتاب: (القدس والمواثيق الدولية)، وكتاب: (حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية)، وكتاب: (العملات الافتراضية المشفرة)، وكتاب: (الاجتهاد ضرورة العصر)، وكتاب (التسامح منهج حياة)، وهو ما أشاد به معالي وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني إشادة كبيرة، كما أشاد معاليه بالتاريخ العريق لوزارة الأوقاف المصرية خلال إطلاع سيادته على مسيرتها التاريخية.