قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن «الفنانة عبلة كامل، فنانة مهمة ولها مذاق خاص»، لافتًا إلى أنها «من أهم الفنانات اللواتي أنجبتهم مصر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ملفات»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء الاثنين، أنه والدكتور يحيى الفخراني، ضغطا عليها لتكريمها في النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، العام الماضي.

وأكمل: «ضغطت عليها بكل ما لي عندها من رصيد، وقالت لي أشرف أوعدك ده يحصل بس مش دلوقتي، قلت لها ده أول مهرجان من النقابة ورئيسه الدكتور يحيى، فقالت لي أنا نفسي بس أجلني لدورة أخرى».

وأكد أنها تتمتع بصحة جيدة لكنها لا ترغب في الظهور حاليًا، معقبًا: «صحتها زي الفل ومش حابة تظهر دلوقتي، أنا على تواصل معها ونتحدث كثيرًا، ويصل لها كل شيء من حب الجمهور ورغبته في عودتها».

وأشاد بالمسيرة الفنية لـ«كامل» خاصة أنها كانت ممثلة في مسرح الجامعة، وشاركت بمسرحية «تاجر البندقية»، ثم احترفت مع الفنان محمد صبحي، وقدمت العديد من الأعمال في الدراما التليفزيونية والسينما والإذاعة.