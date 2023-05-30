لبنان: الجيش يداهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري

نفّذ الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، مداهمات لمنازل مطلوبين على علاقة بخطف المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي تمكن الجيش اللبناني من تحريره في وقت سابق اليوم، في حي الشراونة في بعلبك، شرقي لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني "تنفذ قوة من الجيش في حي الشراونة عمليات دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري، كما تقوم بدهم معمل كبتاجون عائد للمطلوبين".

وأضاف البيان أن بعض هؤلاء المطلوبين كانوا قد أطلقوا "النار منذ بعض الوقت باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات".

وكان الجيش اللبناني قد تمكن اليوم ء من تحرير المطيري، بعد فقد الاتصال به منذ فجر الأحد الماضي، وهنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجيش على تحريره وجدّد تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني.