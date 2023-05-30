نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

انطلقت اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء، حيث أقيمت 4 مباريات بواقع مباراتين في منافسات الرجال ومثليهما في منافسات السيدات.

وشهد اليوم منافسة قوية بين اللاعبين، وتمكنت هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة على العالم، من التأهل للدور نصف النهائي لمواجهة مواطنتها نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، والتي تأهلت بدورها اليوم بعد الفوز في دور الثمانية.

وتأهلت نوران جوهر للدور نصف النهائي بعد الفوز على الإنجليزية جورجينا كيندي، المصنفة السابعة على العالم، بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 37 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-8، 11-2 و11-5».

وفي المباراة الثانية، تأهلت هانيا الحمامي للدور نصف النهائي بعد التفوق على الويلزية تيسيني إيفانز، المصنفة 15 على العالم، بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة، وبواقع أشواط: «11-8، 11-5 و11-4».

وتلتقي نوران جوهر مع هانيا الحمامي في السابعة مساء بعد غدٍ، الخميس، في مباراة مكررة من نهائي النسخة الماضية من البطولة، والتي حسمتها هانيا الحمامي بالتفوق على زميلتها نوران جوهر.