 مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يفتح باب التقديم لدورته الخامسة حتى 15 سبتمبر - بوابة الشروق
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مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يفتح باب التقديم لدورته الخامسة حتى 15 سبتمبر


نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 8:30 ص

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، عن فتح باب التقديم أمام الأعمال الراغبة في المشاركة بدورته الخامسة، المزمع اقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر المقبل.
وأوضحت إدارة المهرجان أن استقبال الأعمال للدورة الخامسة سيكون حتى موعد 15 سبتمبر 2023، ويعقبها الإعلان عن القائمة النهائية للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بالمهرجان استعداد لإقامة فعاليات المهرجان بدار الأوبرا المصرية في شهر ديسمبر.
ووضعت إدارة المهرجان شروطا واضحة أمام الراغبين في المشاركة،وهى أن تكون الأفلام المقدمة تم إنتاجها خلال وبعد شهر يناير 2022،ولا يقبل المهرجان سوى الأفلام القصيرة والوثائقية وافلام الطلاب وأن تكون من 4 إلى 30 دقيقة،وضرورة أن تكون جميع الأفلام المقدمة خالية من أى نزعات قانونية وأن يحصل مخرجها على جميع حقوق الموسيقى والعرض الخاصة بالفيلم.


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