وكيلا أوقاف ورياضة القليوبية يطلقا مبادرة اعرف قدر نبيك

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بمقر ديوان المديرية، وذلك لإطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك"، والتي تطلقها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، وعدد من الكيانات الشبابية من فرق الحوالة والمسافة وأعضاء مراكز الشباب.



ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بوكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، معربا عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف.



وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دائما ما تسعى للتعاون مع كل هيئات ومؤسسات الدولة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وبأن تكون مراكز الشباب مراكز تنويرية وخدميه تستوعب الجميع ولا يقتصر دورها على الرياضة فقط.



وأشار وكيل الأوقاف، إلى أن فكرة المبادرة تأتي من أهم أولويات وزارة الأوقاف، وتحظى باهتمام ورعاية من كل مؤسسات الدولة وتهدف إلى تعريف الشباب بقدر الجناب المحمدي والجوانب الأخلاقية الدافعة للعمل والحياة، وتعمير الدنيا وبيان أن الدين هو فن صناعة الحياة.



كما تناول وكيل الأوقاف بالقليوبية بعض جوانب من السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى فضل وفوائد الصلاة على النبي، متابعًا: "نحن بحاجة إلى التعرف بشكل كبير على الجوانب الأخلاقية وسيرة النبي الكريم".



وأكد قول الله تعالى في كتابه الكريم: "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون".



وأضاف أن مبادرة "اعرف قدر نبيك"، سيتم تنفيذها شهريا بمراكز الشباب يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويبدأ البرنامج الزمني للشهر الأول من المبادرة بمركز شباب شبلنجة يوم 6 يونيو ثم مركز شباب بيجام، مركز شباب مدينة شبين، ومركز شباب المنشأة بكفر شكر، وذلك خلال شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن أماكن التنفيذ لكل شهر على حدة.



يذكر أنه سيتم الإعلان عن مسابقة مبادرة "اعرف قدر نبيك"، والتي تتضمن تقديم بحث واختبارات شفوي وتحريري.



وترصد وزارة الأوقاف جوائز مالية قيمه تبدأ من 25 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول وحتى 3 آلاف جنيه، وسيتم الإعلان عنها تفصيلا في نهاية المبادرة.