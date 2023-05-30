الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمملكة المتحدة ترحب ببيان الاتحاد الأفريقي بشأن السودان

رحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج ببيان أصدره الاتحاد الأفريقي في أعقاب اجتماع مجلس السلام والأمن التابع لرؤساء الدول والحكومات بشأن السودان.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي،عبر موقعها الرسمي، أن دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تؤكد من جديد دعمها للقيادة الأفريقية وخريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان، وترحب بعمل الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة ومجموعتها الأساسية لضمان عمل إقليمي ودولي شامل ومنسق لتأمين عملية سلام قابلة للتطبيق واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان.