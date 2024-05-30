أفرجت السلطات الإسرائيلية، الخميس، عن الأسيرة وفاء جرار من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من خضوعها لعملية جراحية بمستشفى إسرائيلي لبتر قدميها نتيجة إصابتها خلال اعتقالها.

وقال حذيفة جرار، نجل السيدة وفاء، لوكالة "الأناضول" للأنباء: "قبل قليل وصلت والدتي الأسيرة الجريحة وفاء جرار إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين بعد أن تم نقلها من مستشفى العفولة الإسرائيلي".

وأضاف: "والدتي (49 عامًا) وصلت مبتورة القدمين ويجرى لها الآن فحوصات طبية لتقديم العلاج اللازم لها"، متهما إسرائيل بالمسئولية عن إصابة والدته، والتنصل من التزاماته بعلاجها.

وتعقيبا على الإفراج عن جرار، قالت حركة حماس، في بيان، إن إسرائيل "تتنصل مما تعرضت له الأسيرة أثناء اعتقالها وإصابتها إصابة خطيرة بترت على إثرها أطرافها السفلية، وتهرب الاحتلال من علاجها، وهو ما يشكل جريمة مركبة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها".

وكانت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني قالا إن المعتقلة جرار خضعت للعملية "جرّاء الإصابة التي تعرضت لها بعد اعتقالها من قوات الاحتلال في تاريخ 21 مايو الجاري".

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك، أن اعتقال الأسيرة تم بعد اقتحام منزلها في جنين "خلال العملية العسكرية الأخيرة التي شنها الاحتلال على المدينة ومخيمها، والإعلان عن إصابتها لاحقًا".

وجرار هي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عامًا) من جنين، والمعتقل إداريًا منذ فبراير الماضي، وهذا أول اعتقال تتعرض له، علمًا أنها أم 4 أبناء، وفق المؤسستان.