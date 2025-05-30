 حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي


نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 7:03 ص

قال مسؤولون أمريكيون اتحاديون اليوم الخميس إن حاسوبا فائقا جديد سمي تيمنا بالعالمة الحائزة على جائزة نوبل للكيمياء جينيفر دودنا سيعزز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاكتشافات العلمية من موقع في التلال التي تقع في أعلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

وأعلن وزير الطاقة كريس رايت عن المشروع اليوم الخميس إلى جانب مسؤولين تنفيذيين من شركة "ديل تيكنولوجيز" وجينسين هوانج الرئيس التنفيذي لشركة نيفيديا.

وسيتم إطلاق اسم دودنا على نظام الحوسبة الجديد في مختبر لورانس بيركلي الوطني، تينما بالأستاذة في بيركلي وعالمة الكيمياء الحيوية، الحائزة على جائزة نوبل لعام 2020 عن عملها في تكنولوجيا التحرير الجيني. ومن المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل.

 


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