تجهيز 11 ساحة عامة لإقامة صلاة عيد الأضحى في بورسعيد

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أعلن الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، تخصيص ١١ ساحة عامة لأداء فريضة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الساحات المخصصة لأداء الصلاة تم تجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لضمان سهولة أداء الصلاة وراحة المصلين.

وأشار الدكتور مختار عيسى دياب إلى أن الساحات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى في بورسعيد هي:

مسجد السلام بشارع عاطف السادات في حي الشرق

مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي في حي الجنوب

المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد

ساحة المعمورة بطرح البحر

مسجد التوحيد بشارع النصر في حي المناخ

مسجد الرزاق بعمر بن عبد العزيز في حي الزهور

مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان بالضواحي

مسجد حمدي تمام بقشلاق السواحل

مسجد الحسين بالمنطقة السابعة

مسجد الحرمين بالتصنيع

مسجد الشبان المسلمين بشارع أحمد عرابي في حي العرب

وأضاف أن الصلاة ستقام أيضًا في المساجد التابعة للمحافظة وفقًا للمواعيد المحددة.