وقفة بتونس تضامنا مع غزة ضد استمرار القصف والحصار أيام العيد

• شارك فيها عشرات الناشطين أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس تحت شعار "غاضبون لغزة.. قصف وحصار وعيد بلا أضاحي"

نظم ناشطون تونسيون، مساء السبت، وقفة وسط العاصمة، تضامنا مع قطاع غزة ضد استمرار القصف والإبادة والحصار الإسرائيلي، وحرمان الشعب الفلسطيني بالقطاع من فرحة عيد الأضحى ومنعهم من أداء فريضة الحج.

وجاءت الوقفة التي دعت إليها جمعية "أنصار فلسطين" بتونس (مستقلة) تحت شعار "غاضبون لغزة.. قصف وحصار وعيد بلا أضاحي"، وشارك فيها عشرات الناشطين أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وفق مراسلة الأناضول.

وعلى هامش الوقفة، قال نائب رئيس جمعية "أنصار فلسطين" رضا دبابي، للأناضول: "نظمنا وقفتنا وكان عنوانها الكبير إدانة الأحداث الدامية من استمرار للقصف والإبادة والحصار والتي تزامنت مع أيام عيد الأضحى المبارك".

وأضاف دبابي: "ندين الإبادة الجديدة التي تعرضت لها غزة والتضييقات، وسفك دماء الغزاويين وأطفالهم الذين سقطوا شهداء خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وعبر عن أسفه لـ"مرور هذا العيد بلا أضاحي وحرمان الغزاويين من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، وغياب الأضاحي، وتحول فرحة العيد إلى معاناة وإبادة".

وشدد دبابي، على أنه "للموسم الثالث على التوالي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية (أكتوبر 2023) لا عيد ولا حج ولا أضاحي في غزة".

واستنكر "الحديث الإسرائيلي عن الاستحواذ على 70 بالمئة من مساحة غزة، ما يعني تهجيرا جديدا وممنهجا وصامتا، وهذه كارثة كبيرة".

والخميس، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفاً عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، استشهاد 7 فلسطينيين خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و938 شهيدا.

وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى "929 شهيدا و2811 مصابا"، إضافة إلى 781 حالة انتشال.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة، استمرت عامين، وخلفت إلى جانب الشهداء والجرحى دمارا واسعا في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.