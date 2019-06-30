«مصر» يدعم وزارة الشباب والرياضة للمساهمة فى تأهيل أبطال أوليمبياد طوكيو 2020

قام بنك مصر مؤخرا بدعم مجموعة من الأبطال الرياضيين للألعاب الفردية والمتوقع تأهلهم ومنافستهم على مراكز وميداليات بدورة الالعاب الأوليمبية الصيفية طوكيو 2020، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك انطلاقا من حرص البنك على تحقيق أحلام وطموحات أبطال أوليمبياد طوكيو 2020 فى رفع اسم مصر عاليا خلال البطولة، وفى ظل اهتمام بنك مصر بدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية مما يساهم فى النهضة الاقتصادية وكذلك اهتمام البنك بمساعدة الشباب وتحقيق احلامهم وطموحاتهم.

ويحرص بنك مصر دائما على دعم جهود وزارة الشباب والرياضة من خلال رعايته الدورية للدورة الرمضانية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى مجال كرة القدم الخماسية، وذلك من منطلق دوره الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتركز مساهمات بنك مصر فى التنمية المجتمعية على محاور رئيسية منها الصحة والتعليم والشباب نظرا لكونهم النواة الرائدة لتقدم الأوطان.

وجدير بالذكر ان بنك مصر قام باطلاق أول صندوق استثمار خيرى «صندوق الرياضة المصري» مرخّص من قِبَل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية؛ ليظل بذلك بنك مصر نموذجا إيجابيا يحتذى به لباقى المؤسسات نحو بناء مصر وتنمية وتطوير شبابها، ودائم السبق فى الاهتمام بقطاع الشباب من أجل مستقبل أفضل.