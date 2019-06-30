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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر أمام أوغندا، والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف -

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد ، محمد صلاح ، محمد حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا"

تشكيل منتخب أوغندا

حراسة المرمى: أونيانجو

الدفاع: وادادا – أواني ـ حسن واساو ـ أوكوي - جودفري والوسيمبي

الوسط: أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - كيامبادي

الهجوم: باتريك كادو