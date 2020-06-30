الصحة الفلسطينية: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات بالضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الإصابات الجديدة توزعت على عدة محافظات ففي القدس سجلت 53 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة حالتين، و181 بمحافظة الخليل، وحالة واحدة بمحافظة طولكرم، و5 بمحافظة بيت لحم، و11 بمحافظة نابلس، وحالتين بمحافظة أريحا والأغوار.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 2698، وعدد الحالات النشطة 2065، وتماثلت للشفاء 625 حالة، والوفيات بلغت 8 حالات، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية 3311 فحصا.