 الصحة الفلسطينية: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يونيو 2020 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصحة الفلسطينية: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 9:49 ص

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 7 محافظات بالضفة الغربية.

وأوضحت الكيلة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن الإصابات الجديدة توزعت على عدة محافظات ففي القدس سجلت 53 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة حالتين، و181 بمحافظة الخليل، وحالة واحدة بمحافظة طولكرم، و5 بمحافظة بيت لحم، و11 بمحافظة نابلس، وحالتين بمحافظة أريحا والأغوار.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 2698، وعدد الحالات النشطة 2065، وتماثلت للشفاء 625 حالة، والوفيات بلغت 8 حالات، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية 3311 فحصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك