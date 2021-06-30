محافظ أسوان يتابع أعمال التطوير بسوق السيل الجديد

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتطوير سوق السيل الجديد بعد تفريغه من الباعة الجائلين الذين تم نقلهم للسويقات الجديدة عقب تنفيذ حملات الإزالة.

وأوضح المحافظ، أنه يجرى حالياً تنفيذ السويقة الحضارية التي تتكون من طابقين على مساحة 1076 بمنطقة أرض المشروعات بالسيل الجديد، والتي تم تفريغها من كل أوجه الإشغالات والعشوائية والتعديات لإقامة محلات جديدة بواقع 67 محل منها 45 محلا بالطابق الأول، و22 محلا بالطابق الثاني ليتم تخصيصها لبيع اللحوم والدواجن والأسماك، والخضروات والفاكهة والأدوات المنزلية.

ولفت إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم تخصيص مساحة 450 مترا على أعمال التغطية بمصرف السيل لتكون موقفاً لمركبات "التوكتوك"، لتنظيم تحركاتهم والقضاء على أي تكدس بالمنطقة المحيطة.

وفي نفس السياق أشار المحافظ، إلى أنه تم تشغيل موقف خور عواضه الذي يستوعب 90 سيارة ميكروباص، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير الشاملة به من الإنارة ورفع الأتربة والمخلفات بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومشروع النظافة.

ولفت إلى أنه تم حتى الآن تشغيل 27 سيارة ميكروباص جديدة كمرحلة أولى ضمن مشروع تحديث السيرفيس لخط السيل / خورعواضة من إجمالي 50 سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وبنفس تعريفه الأجرة 1.75 قرش.

ويأتي تحديث النقل الجماعى لمنطقة خور عواضة ضمن المخطط العام الجاري تنفيذه لإضفاء الشكل الجمالي لمحافظة أسوان بما يليق بمكانتها السياحية، والعالمية ومنها توفير وسائل نقل حضارية وآمنة بتفريغ المدينة من سيارات الربع نقل (الكبود).