اعتبرت السفارة الروسية في بلغاريا أن قرار طرد 70 من الموظفين والدبلوماسيين الروس بأنه يقوض العلاقات بين بلغاريا وروسيا.

وطالبت السفارة الروسية لدى صوفيا، الخارجية البلغارية بإلغاء قرار الطرد، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد عملًا استفزازيًا غير مسبوق .. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/.

وكانت الحكومة البلغارية قد أعلنت في وقت سابق، أن 70 دبلوماسيًا روسيًا وعاملًا في السفارة الروسية وقنصلياتها في بلغاريا أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد، على أساس مزاعم بتورطهم في أنشطة "تجسس".