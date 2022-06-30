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أكد وزير النفط الكويتي محمد الفارس ان تحالف "أوبك بلس" (منظمة الدول المصدرة للنفط ودول خارجها) نجح في تلبية احتياجات الأسواق النفطية عبر ضخ المزيد من كميات الإنتاج بما يتماشى وارتفاع مستويات الطلب.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الفارس اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ42 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في تحالف "أوبك بلس" والاجتماع الوزاري الـ 30 لتحالف "أوبك بلس" وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح الفارس أن "أوبك بلس" نجح في ضبط أسواق النفط عبر زيادة أكبر من المقررة خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 إذ ساهم القرار الأخير في تهدئة الأسواق وإظهار قوة التحالف في اتخاذ قرار جماعي لضمان أمن المعروض.

وأشار إلى أن اتفاق "أوبك بلس" يقضى بزيادة إنتاج الدول الأعضاء بمقدار 648 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، مشيراً إلى أن الحصة المقررة لإنتاج دولة الكويت سترتفع لتصل 811ر2 مليون برميل يوميا.

وشدد في الوقت ذاته على التزام دولة الكويت الكامل بالحصص الإنتاجية المتفق عليها، منوها بدور "أوبك بلس" في استقرار الأسواق وأمن المعروض وأنه "يعد عنصرا رئيسيا في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحة الأسواق النفطية".