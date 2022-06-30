بوتين يتهم مجددا الغرب بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

اتهم الكرملين، اليوم الخميس، مجددا الدول الغربية بالمسؤولية عن أسعار الغذاء العالمية الأخذة في الارتفاع، وخلق صعوبات أمام صادرات السماد والغذاء من روسيا.



ولم يفرض الغرب رسميا قيودا تجارية على السماد والمواد الغذائية الروسية، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشتكي في اجتماع مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو اليوم الخميس "من أن اصحاب الشركات التي تنتج الأسمدة وحتى أفراد أسرهم تعرضوا للعقوبات".



وإضافة إلى ذلك، قال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على الموانئ الروسية وتسببا في صعوبات لتأمين سفن الشحن.



وشدد بوتين على أن كل هذا يخلق مشاكل مؤكدة في الأسواق بالنسبة للغذاء والسماد".



واتهم بوتين أيضا الولايات المتحدة باستيراد المزيد من الغذاء وتخزينه وبالتالي تأجيج الأزمة، وأضاف "الدول النامية في الوضع الأسوأ في هذه الحالة" .وأعرب بوتين عن أمله في أن يثير ويدودو هذه القضية في قمة العشرين في إندونيسيا في شهر نوفمبر المقبل.



في الوقت نفسه، سلط بوتين الضوء على أهمية امدادات الحبوب الأوكرانية للسوق العالمي. واتهمت أوكرانيا والدول الغربية روسيا بحصار موانئ أوكرانية، غير أن الزعيم الروسي نفى هذا أيضا.