قال الإعلامي مصطفى بكري إنه بالأمس وقع حادث سيارة بمدينة الغردقة نتج عنه إصابة 5 أشخاص من مستقليها من بينهم عمر أبو العينين نجل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كما أصيب أحمد عبدالمنعم المنشاوي السائق الخاص لسيارة نجل أبو العينين، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة من أصدقائه.



وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد أن تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه أثناء سيرهم في أحد طرق مدينة الغردقة ، انفجر إطار السيارة واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص، مما تسبب في انقلابها وإصابة جميع مستقليها، وعلى الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وحالتهم جميعا مستقرة.



وتابع بكري أن غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر كانت قد تلقت أمس الأربعاء في الساعة الثانية ظهرا اخطار بانقلاب سيارة ملاكي بعد انفجار الاطار الأمامي الايمن للسيارة حيث اصيب عمر والسائق الخاص به الذي لا يزال يتلقى العلاج حتى الآن داخل المستشفى نتيجة إصابته بكسر في الفخذ الايسر ولكن حالته مستقرة.



وأوضح أن وكيل مجلس النواب انتقل إلى مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على نجله والمصابين جميعا في الحادث بمستشفى الغردقة العام وتم نقل نجله عمر وأحد اصدقائه حيث كانت حالتهم تسمح بالنقل لاستكمال العلاج بالقاهرة ، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم بالغردقة لحين استقرار حالتهم.

وطالب بكري وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



