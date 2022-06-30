ضباط ألمان يعاينون البنية التحتية الخاصة بإنشاء مقر للواء للناتو في ليتوانيا

وصل وفد من الجيش الألماني إلى ليتوانيا اليوم الخميس، بالتوازي مع قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.



وأفادت التصريحات الصادرة من الجيش الليتواني بأن الممثلين العسكريين عاينوا البنية التحتية والظروف الخاصة بإنشاء مقر للواء تابع للناتو في الجمهورية السوفيتية السابقة.



وأعلنت القوات المسلحة في الدولة العضو في حلف ناتو أن الضباط الألمان أجروا محادثات مع قيادة أركان الدفاع للقوات المسلحة وعسكريين آخرين.



كان الناتو قرر في قمته في مدريد تعزيز الجناح الشرقي للحلف نظرا للهجوم الروسي على أوكرانيا ووفقا لذلك سيتم توسيع نطاق مجموعات القتال متعددة الجنسيات إلى مستوى لواء للناتو، ومن المنتظر أن تقود ألمانيا لواء قوات قتالية يضم ما يتراوح بين 3000 و5000 جندي في ليتوانيا.



ونقل بيان عن رئيس الجيش الليتواني فالديماراس روبسيس قوله:" سنتعاون مع ألمانيا من أجل تنفيذ قرارات الناتو، وأستطيع أن أقول عن قناعة إن ألمانيا واحد من أقوى شركائنا".



وحسب الخطط الأولية سيتم نشر أجزاء فقط من لواء القوات القتالية متعددة الجنسيات في ليتوانيا على أن تبقى بقية هذه القوات من اللواء في حالة استعداد كل في دولته.



وتعتزم ليتوانيا تحسين بنيتها التحتية لإقامة الجنود، وأوضح وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوساوسكاس أن من المنتظر استثمار نحو نصف مليار يورو لهذا الغرض.